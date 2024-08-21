"İşçiler açsa Sabancı’ya huzur yok"

EMEK SERVİSİ

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), Ömer Sabancı’nın yalısı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Üyesi olan CarrefourSA işçilerinin zam talep etmelerinin ardından işten çıkarılmalarıyla birlikte 10 gündür çeşitli eylemler düzenleyen sendika, bugün Ömer Sabancı’nın yalısı önüne gitti.

DGD-SEN üyesi CarrefourSA işçileri adına açıklama yapan DGD-SEN Örgütlenme Uzmanı Murat Bostancı, işçiler haklarını alana dek alanlarda olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yalının önünde çok sayıda çevik kuvvet ekibi, güvenlik şubeden polis ve 3 tane TOMA yer aldı. Emniyet güçlerinin aldığı önlemlere tepki gösteren Bostancı “Polisler yalının önünde bu barikatı işçinin hakkının önüne çekmiştir. Onlar istedikleri kadar bu ülkenin güvenlik güçlerini arkasına alsın, bizim bu memlekette Sabancı’dan, Koç’tan, Özilhan’dan korkumuz yok” ifadelerini kullandı.

Açıklamada “İşçiler açsa Sabancı’ya huzur yok” ve “İşçilerin birliği patronları yenecek” sloganları atıldı.