İşçiler Afyon’dan Ankara’ya yürüdü

Emek Servisi

Afyon’da Bolvadin Devlet Hastanesi inşaatında çalışan ve 5 aydır maaşlarını alamayan işçiler Ankara’ya yürüdü. Yapı ve Yol İşçileri Sendikası’nda (Yapı Yol-İş) örgütlü işçiler, Ankara yürüyüşlerinden önce dün Afyon’da bir araya gelen işçiler, çalıştıkları şantiyede kule vince çıkarak eylem yaptı.

Bayındırlar Yapı’ya bağlı çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen ücretleri için ses yükseltti. Afyon’dan Ankara’ya yürüyen işçiler, Ankara’da Bayındırlar Yapı binasının önünde de eylem yaptı. Burada konuşan Yapı-Yol İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Barış Kaya, basın açıklamasından önce yurdun dört bir yanında direnen emekçilere selam yolladı. Kaya, "İşçileri 5 aydır oyalıyorlar. ‘İş bitiminde haklarınızı vereceğiz’ dediler, iş bitimine 1 hafta kala konkordato ilan ettiler. Sağlık Bakanlığı da, Çalışma Bakanlığı da bize dönmedi. Son çare olarak 35 arkadaşımızla şantiyede eyleme geçtik. Şantiyede 1 bekçi dışında şirketten kimse yok. Herhangi bir muhatap bulamadık" diye konuştu.

Şirketin işçileri tehdit ettiğini anlatan Kaya, "İşveren yetkilisi, ‘Ankara’ya geliyorsanız maaşları unutun’ diye işçilere mesaj attı. Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz, sizin hastaneniz, üst işverensiniz. Arkadaşlarımız evine ekmek götüremiyor. Ne zaman geleceksiniz, açılışa mı? Bizim yaşamımızın değeri inşaat torbası kadar görülmüyor" diye konuştu.