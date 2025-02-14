İşçiler Antep'te direnişte: BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi’de düşük zamlara karşı iş bırakan işçilerin bugün Demokrasi Meydanı’nda yapacağı açıklama öncesi Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı.

Türkmen, evinin önünden gözaltına alındı. Savcılığın talimatıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan Türkmen, Başpınar Organize Sanayi Polis Merkeze götürüldüğü öğrenildi.

11.00'DEKİ EYLEME ÇAĞRI

BİRTEK-SEN tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Az önce sendika başkanımız Mehmet Türkmen’in evinden çıkarken kapı önünde hukuksuzca gözaltına alındığını ve Başpınar karakoluna götürüldüğünü öğrendik. Hukuku ayaklar altına alan, gözaltını tehdit ve yıldırma aracı olarak kullanan bu tutumu kınıyoruz. Yıldırma çabalarınıza asla teslim olmayacağız. Patronlara peşkeş çekilen bu düzene inat işçilerin haklı ve meşru eylemlerini durduramayacaksınız. Her şeye rağmen 11.00’de Demokrasi Meydanında olacağız."