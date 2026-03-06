İşçiler ayın 8 günü enflasyona çalıştı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Mart 2026 Ücret Kayıpları İzleme Raporu’nu yayımladı. Rapora göre yüksek enflasyon ve artan vergi yükü, yılın ilk iki ayında işçi ücretlerinde ciddi bir erimeye yol açtı. Sadece sigortalı işçileri kapsayan hesaplamaya göre, ocak ve şubat aylarında enflasyon ile vergi kesintilerinin yarattığı toplam kayıp 268 milyar 714 milyon liraya ulaştı.

DİSK-AR verilerine göre 2026’nın ilk iki ayında gerçekleşen enflasyonun sigortalı işçi ücretlerine yansıyan maliyeti 113,4 milyar lira oldu. Aynı dönemde gelir ve damga vergilerinin ücretler üzerindeki toplam yükü ise 155,3 milyar lira olarak hesaplandı.

Böylece enflasyon ve vergi kaynaklı toplam ücret kaybı 268,7 milyar liraya çıktı. Raporda, söz konusu kaybın 2025’in aynı dönemine göre yüzde 53,7 arttığı da vurgulandı. Raporda ortalama brüt işçi ücretinin 66 bin 956 lira olduğu varsayımıyla yapılan hesaplamalara da yer verildi. Buna göre yılın ilk iki ayında vergi ve kesintilerin ortalama işçi ücretinde yarattığı yük 14 bin 626 lira oldu.

İki aylık enflasyonun yüzde 7,95 olarak gerçekleşmesi ise ücrette 4 bin 160 liralık ek kayba yol açtı. Böylece ortalama bir işçinin brüt gelirindeki toplam kayıp 18 bin 787 liraya ulaştı.

Raporda, asgari ücretin de enflasyon karşısında hızla değer kaybettiği belirtildi. Buna göre Şubat 2026 itibarıyla asgari ücrette 2 bin 232 liralık kayıp oluştu.

Ayrıca asgari ücretin 1,5 katı ücretlerin yüzde 25,9’u, iki katı ücretlerin yüzde 28’i, 2,5 katı ücretlerin yüzde 29,2’si ve üç katı ücretlerin yüzde 30’u vergi, kesinti ve enflasyon etkisiyle eridi.

Raporda, Şubat 2026’da işçilerin yaklaşık 8 günlük çalışmasının vergi, kesinti ve enflasyona gittiği ifade edildi. Aynı ayda ortalama işçi ücretinde vergi ve enflasyon kaynaklı kaybın 8 bin 743 liraya ulaştığı belirtildi.

DİSK-AR, ücretlerdeki erimenin önemli nedenlerinden birinin artan gelir vergisi yükü olduğuna dikkati çekti. Raporda, 2025 yılı içinde ortalama ücret üzerinden ödenen gelir ve damga vergisinin ocakta yaklaşık 3 bin lira seviyesindeyken eylülde 7 bin 557 liraya yükseldiği aktarıldı. Aynı dönemde işçi başına gelir vergisi, damga vergisi ve prim kesintilerinin toplamı ise 10 bin 231 liradan 14 bin 883 liraya çıktı.

Raporda ayrıca enflasyon ve mevcut vergi politikalarının işçi ücretlerinde ciddi kayıplar yarattığı ve bunun işçilerden daha varlıklı kesimlere doğru bir gelir transferi anlamına geldiği ifade edildi. Dolaylı vergilerin hesaplamaya dahil edilmediği, buna rağmen bu vergilerin de alım gücünü düşüren önemli bir unsur olduğu vurgulandı.

KART BORÇLARI YIĞILDI

Ekonomik krizin yarattığı borçluluk dizginlenemiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 25 milyar 730 milyon lira artarak 3 trilyon 32 milyar 729 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 715 milyar 974 milyon lirası konut, 47 milyar 302 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 269 milyar 453 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 908 milyar 331 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı borçlarının 1 trilyon 107 milyar 756 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 800 milyar 575 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Takipteki alacaklar, 652 milyar 536 milyon liraya çıktı.