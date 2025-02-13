İşçiler Başkonsolosluk önünden Digel’e seslendi: Yetki itirazını geri çek

Alman şirketi Digel Tekstil’de sendikalaşmalarının ardından işten çıkarılan işçilerin mücadelesi sürüyor. Türk-İş’e bağlı Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) çatısı altında örgütlenen işçiler, toplu iş sözleşmesi sürecinin başlamasını beklerken, işverenin baskılarıyla karşı karşıya kaldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, sendikanın yeterli çoğunluğu sağladığı tescillendi ancak Digel yönetimi bu karara itiraz etti. Süreç boyunca işten çıkarmalar devam etti. Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen işçiler, eylem gerçekleştirdi.

Eylemde konuşan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “Ülkemiz artık yol geçen hanı oldu. Giden itiraz ediyor, gelen masaya oturmuyor. 7 arkadaşımızın iş akdini feshettiler çünkü bu ülkeyi sevmiyorlar. Ya o yetki itirazını geri çekeceksin ya da o fabrikada üretim yapamayacaksın, sana burayı dar edeceğiz” dedi.

"İŞVEREN VEKİLİNİ UYARIN"

Emekçiler olarak adliye koridorlarında gezmek değil, üretim yapmak ve güvenli çalışmak istediklerini belirten Çakmak, şunları söyledi: “Çoğunluk yüzde 65'i geçmiş işçi iradesini kullanmış, buna itiraz ediyorsun. 'Kaos yaratmayın, gelin bu işi burada bitirelim' dedim. Konsolosa yine sesleniyorum, işveren vekilini yine uyarın, Türkiye'nin bize tanımış olduğu hakkı tanıyın, sizden başka bir şey istemiyoruz.”

TEKSİF Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Kafa tarafından okunan basın açıklamasında ise, “Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde yeterli çoğunluğu sağlamış, toplu pazarlık hakkı kazanmış ama hakları gasp edilmiş Digel Tekstil emekçilerinin sesini duyurmak için buradayız” denildi.

"MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK"

Kafa, Digel işçilerinin sendikal örgütlenme sürecini hatırlatarak, işverenin ilk günden itibaren işçileri baskı altına almaya çalıştığını söyledi. Düşük ücret politikalarına karşı çıkan işçilerin sendikalaşmasıyla Bakanlık’a başvuruda bulunulduğunu hatırlatan Kafa, “Daha başvurumuzu yaptığımız gün, Digel yönetimi ilk olarak 4 kardeşimizi işten çıkardı. ‘Alın size sendika, alın size kanun’ der gibi, işçilerin hakkını yok sayarak bu hukuksuzluğu başlattılar” ifadelerini kullandı.

Şirketin süreci uzatmak ve işçileri yıldırmak için hukuki boşlukları kullandığını vurgulayan Kafa, şunları söyledi: “Bu da yetmedi, 6 Şubat’ta 3 kardeşimizi daha işten çıkardılar. İşyerinde kalan çalışanlara ise ‘Ayağınızı denk alın, fabrikayı kapatırım’ diyerek tehditler savurdular. Çalışanlarımıza baskı yaparak, sindirmeye çalışarak mücadelemizi kırmak istiyorlar. Ancak biz Digel emekçileri olarak hak kazandığımız toplu iş sözleşmesine kavuşmadan mücadelemiz bitmeyecek.”

Almanya Başkonsolosu Ralf Schröer’e seslenen Kafa, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Başkonsolos, Digel işçilerine yapılan haksızlıkları anlatıyoruz. Bu mudur Almanya’nın işçi haklarına bakışı? Bu mudur Almanya’nın demokrasi anlayışı? Federal Almanya Cumhuriyeti ve şahsınız, örgütlenme özgürlüğüne ve toplu pazarlık hakkına gereken özeni göstermelidir. Alman şirketlerinin Türkiye’de sendikal hakları çiğnemesine göz yumulamaz.”

"HAK GASBINDAN VAZGEÇİN"

Açıklamada ayrıca Digel Tekstil yönetimine seslenen Kafa, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Çalışanlarınıza karşı insanlık suçu işlemekten artık vazgeçin! Yetki itirazını geri çekin, bu hak gaspından vazgeçin. ILO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmelerine uyun. Ulusal ve uluslararası kanunlara uyun. Sizlere defalarca diyalog çağrısında bulunduk, cevap bile vermediniz. Diyalogla çözüme her zaman açığız.”

Açıklamanın ardından Türk-İş Genel Başkanı Nazmi Irgat’ın Almanya Başkonsolosu Ralf Schröer’e yazdığı mektup Başkonsolosluğa teslim edildi.