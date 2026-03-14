İşçiler Başpınar’da hakları için meydanlarda

Antep Başpınar’da İşçi kıyımlarıyla, iş kazalarıyla devamlı gündem olan Şireci Tekstil, bu defa bağlı olduğu Sırma Halı’nın işçi hakkı gaspıyla yeniden gündemde. Ücretleri düzensiz yatırılan ve Ocak-Şubat zamları gasp edilmek istenen Sırma Halı işçileri, üretimi durdurarak eyleme geçti. TEKSİF ve BİRTEKSEN’in çağrısıyla Balıklı Meydanı’nda toplanan işçilere Türk-İş’e bağlı sendikalar da destek verdi.

Şireci Grup bünyesindeki Sırma Halı fabrikasında çalışan işçiler bir süredir devam eden ücretlerin ödenmemesi üzerine iş bıraktı. Fabrika önünde başlayan direnişlerini şehir merkezindeki Balıklı Meydanı’na taşıyan işçiler, burada yaptıkları açıklamayla taleplerini duyurdu.

ALACAKLARIMIZ DERHAL ÖDENSİN

Balıklı Meydanı’nda bir araya gelen işçiler, patronun dayatmalarına karşı şu üç temel talebin karşılanmasını istedi:

Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait maaş farklarının ödenmesi.





İçeride kalan geçmiş aylara ait maaş alacaklarının derhal kapatılması.





Hak arama sürecine katılan hiçbir işçinin fişlenmemesi ve işten atılmaması.

TEKSİF sendikasının öncülük ettiği eylemde, Antep’teki diğer işçi örgütlenmelerinden de dayanışma mesajları geldi. Türk-İş ve BİRTEK-SEN temsilcileri, Sırma Halı işçisinin yalnız olmadığını ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.