İşçiler emekçiler yumruklarını sıktı

Dış Haberler

Belçika’daki sendikaların çağrısıyla emekçiler hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri protesto etti. Bir günlük iş bırakan kamu ve özel sektördeki işçiler plana izin vermeyeceklerini söyledi. Ülke genelinde başarıyla geçen grev hayatı durma noktasına getirdi. Başta başkent Brüksel olmak üzere tüm havalimanlarında uçuşlar iptal edildi. Kemer sıkma dayatmasına karşı gerçekleştirilen grev toplumun diğer kesimleri tarafından da destek gördü.

HAYATI DURDURDULAR

Yunanistan’da da Kiryakos Miçotakis hükümetinin işçi ve emekçilerin haklarına yönelik saldırılarına karşı bir hafta içinde ikinci kez genel greve gidildi. 13 saatlik iş gününün yasallaştırılması için yasa tasarısı hazırlamasına karşı alanlara çıkan işçi ve emekçiler Meclis’e getirilen tasarının geri çekilmesini istedi.

Yunanistan Kamu Emekçileri Sendikaları Federasyonu (ADEDY), İşçi Merkezleri Konfederasyonu (EKA) ve Mücadeleci İşçiler Cephesi’nin (PAME) çağrısıyla gidilen greve on binler katıldı. Genel grev kararı ülke genelinde etkili oldu. Kamuda tüm hizmetler durdu, okullar boykot edildi, hastanelerde sadece acil vakalara bakıldı, ulaşım seferleri iptal edildi. Şehir içi toplu taşıma ise göstericilere kolaylık sağlamak için sadece belli saat dilimleri arasında yapıldı. Başkent Atina’daki Sintagma Meydanı’ndaki eylemde yapılan konuşmalarda sermaye hükümetinin işçilere Ortaçağ çalışma koşullarını dayattığı, sermayeye daha fazla kar ve sömürü sunan yasa tasarılarının Meclise getirildiği vurgulandı. Mitingden sonra Meclis’e yapılan yürüyüşte “Silahlanmaya değil işçilere bütçe”, “Ey işçi patronsuz da yapabilirsin”, “Yalanlara son! Ya işçilerle ya sermayeyle” gibi sloganlar atıldı.

ÇİFTÇİLER DE YOLLARDA

Sırbistan’ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde ise 8 farklı çiftçi birliği üyeleri, hükümetin tarım politikalarını protesto etti. Hükümetin tarım politikalarından ve çiftçilere karşı tutumundan memnun olmadıklarını ifade eden çiftçiler, onlarca traktörü hükümet binası önüne bıraktı.