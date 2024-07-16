İşçiler endişeli: Yatağan Termik Santralı'nda işçi kıyımı planlanıyor!

Muğla'da Bereket Enerji'ye ait Yatağan Termik Santralı'nda 420 işçinin işten çıkarılması planlanıyor. Tes İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, "Kabul etmiyoruz. Buna izin vermeyiz" diyerek tepki gösterdi.

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Bereket Enerji'ye ait Yatağan Termik Santralı'nda çalışan 2 bin 300 işçiden 420 işçinin işten çıkarılması planlanıyor. Bu durum, santralda çalışan işçiler ve aileleri için büyük bir endişe yarattı.

Tes İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, karara tepki gösterdi.

Erçelik, "Bunu kabul etmiyoruz. Buna izin vermeyiz" diyerek, işçilerin haklarını savunmak için her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti. İşten çıkarma kararının sadece işçileri değil, aynı zamanda onların ailelerini ve tüm Yatağan halkını da olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

"BU HAKSIZLIĞIA KARŞI SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Erçelik, "Şirket yönetimi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm işçi arkadaşlarımızla birlikte omuz omuza duracağız. Bu haksızlığa karşı sessiz kalmayacağız" dedi.

Yerel halk ve diğer işçi sendikaları da dayanışma çağrısında bulunarak, işten çıkarmaların durdurulması için destek vereceklerini açıkladılar.

İşçilerin işten çıkarılması, yalnızca bireysel düzeyde değil, aynı zamanda bölge ekonomisi ve sosyal yapısı üzerinde de yıkıcı etkiler yaratacak. Yatağan halkı, santralin kapanmasının veya işçi sayısının azaltılmasının bölgede işsizliği artıracağı ve aileleri zor durumda bırakacağı konusunda endişeli. Özellikle yerel esnaf ve küçük işletmeler, santral çalışanlarının ekonomik faaliyetlerine bağlı olarak ayakta duruyor. İşçilerin ve sendikanın kararlı duruşu devam ederken, Bereket Enerji’nin bu kararından geri adım atıp atmayacağı merakla bekleniyor. Santralın geleceği, hem işçiler hem de bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor.