İşçiler grev hakları için meydana indi

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Fas İş Konfederasyonu’nun çağrısıyla, Rabat’ın yanı sıra Kazablanka, Tetuan, Tanca, Beni Tedcit ve El Ayun dahil birçok şehirde grev haklarını kısıtlayan “grev yasa tasarısına” karşı protesto düzenlendi. Eylemciler, hükümetin yasa tasarısını “grev hakkını kısıtlama girişimi” olarak nitelendirerek bazı kısımlarının değiştirilmesini istedi.

24 Aralık’ta Temsilciler Meclisi’nden onay alan tasarının ikinci meclis tarafından onaylanması halinde kanun değişecek. Sendikalar, ekim ayından bu yana kamuoyunda tartışılan yasa tasarısı için protestolar düzenlenmesini istemişti.

Grev yasa tasarısında protestocuların değişmesini istediği 5. maddede, “Örgütlenme kanunu hükümlerine aykırı olarak yapılacak her türlü grev çağrısı geçersizdir, siyasi amaçlara yönelik her türlü grev yasak sayılır” ifadeleri yer alıyor.