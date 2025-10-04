İşçiler greve gitti, hayat tekrar durdu

DIŞ HABERLER

İtalya’da İtalyan Genel Emek Konfederasyonu (CGIL) ve Temel Sendikalar Birliği (USB) çağrısıyla on binlerce işçi ve genç, hükümetin neoliberal politikaları ile İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı ve Gazze’deki soykırıma karşı genel greve gitti.

Başkent Roma, Milano, Floransa, Livorno ve Cenova’nın yanı sıra birçok kentte kitlesel yürüyüşler düzenlendi. Güneydeki Napoli'de ise Filistin destekçileri ve öğrencilerden oluşan grup, protesto gösterisiyle Napoli limanının girişini kapatmaya çalıştı.

CGIL lideri Maurizio Landini, “Bireyler, halklar arasındaki kardeşliği savunmak için, insanlığı yeniden merkeze koymak için, soykırıma, yeniden silahlanma politikasına hayır demek için buradayız” dedi. Grev ve protestoların bugün de süreceği duyuruldu. İtalya’nın aşırı sağcı Başbakanı Giorgia Meloni ise işçilerin “Gazze’yi bahane ederek haftasonu tatilini uzatmaya çalıştığını” iddia etti.