İşçiler hak talebiyle eylemde

Haber Merkezi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde iflas ettiği iddia edilen Kazım Günaydın’ın sahibi olduğu Günaydınlar İncir işletmesi’nin önünde maaşını alamayan işçiler eylem yaptı. İddiaya göre ihraç ettiği ürünlerde aflatoksin tespit edilmesi nedeniyle ürünleri imha edilen işletmenin sahipleri, işçilere maaş ödemeden kaçtı.

İşçilerden Yasemin Erdoğan, “Aramızda üç aydır maaş alamayanlar var. Ben bir buçuk aydır maaş alamıyorum. 15 seneden beri burada çalışıyorum. 400 bin liraya yakın alacağım tazminat var. Ben hakkımı istiyorum. Biz fakiriz. Bu işe ihtiyacımız vardı onun için çalıştık. Ama şimdi maaşımızı alamadığımız için borçlarımızı da ödeyemiyoruz” diyerek tepki gösterdi.