İşçiler hakları için omuz omuza

EMEK SERVİSİ

Kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, insan onuruna yakışır çalışma koşulları ve harcanan emeği karşılayacak ücret talebiyle işçiler, yurdun dört bir yanında direnişlerini sürdürüyor.

Sendikal hakları engellenen, toplu iş sözleşmeleri tıkanan ve haksız yere işten atılan işçiler, eylemleriyle seslerini duyuruyor. Günde neredeyse 5 kişinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği, adaletsiz vergilerle maaş kayıplarının yaşandığı ve derinleşen krizle alım gücünün her geçen gün eridiği Türkiye’de farklı iş kollarından emekçiler, bir arada durarak direnişi büyütüyor.

MERSEN

Kocaeli Gebze’de bulunan MERSEN fabrikasında çalışan işçiler de toplu sözleşme ve sendikal hakları için grevde. Fabrikada Birleşik Metal-İş ile işveren arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerine rağmen işveren tarafının, işçileri sık sık sendikadan ayrılmaya teşvik etmesi süreçte etkili oldu. İşveren baskısı, "Sendikadan vazgeçin, bu fabrikaya sendika giremez" gibi söylemlerle sürerken sendikalı 4 işçinin haksız biçimde işten çıkarılması direnişin fitilini ateşledi. Grevde 117’nci gün geride kaldı.

BEFESA

Hatay İskenderun’da bulunan Befesa Silverment’de işçilerin başlattıkları direniş 18. gününü geride bıraktı. İşçiler, 2021’de Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olmuş ancak sendikanın TİS yetki belgesine itiraz edilmişti. 3 yıl süren dava sonrası şubatta başlayan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. İşçiler yüzde 82 zam isterken işverenin teklifi ise yüzde 27,7 oldu. 3 yıl süren yetki mahkemesi nedeniyle TİS hakkından yararlanamayan ve süreç boyunca ücretleri devamlı gerileyen Befesa işçileri greve çıktı.

POLONEZ

İstanbul Çatalca’da faaliyet gösteren işlenmiş gıda üreticisi Polonez fabrikasında Tekgıda-İş Sendikası’na üye olan 146 kişinin işten çıkarılması ile başlayan direniş bir aydır devam ediyor. İşçiler, polis barikatları ve TOMA’lı engellemelere rağmen direniyor. İşveren, işçilere sendikadan istifa etmeleri karşılığı yüzde 25 zam ve yılda bir ikramiye teklif etti. Polonez işçilerinin teklifi kabul etmemesinin ertesinde işten çıkarmalar başlamıştı. İşçiler, işe iade talepleri karşılanmadığı takdirde Ankara’ya yürümeye hazırlanıyor.

MAVİ AY DENİZCİLİK

İstanbul Tuzla’da bulunan Kuzey Star tersanesinde Mavi Ay taşeron şirketine bağlı işçiler de zam talep ediyor. İşveren görüşmelerinden sonuç alamayan ve bir ayı aşkın süredir oyalandıklarını söyleyen işçiler geçtiğimiz günlerde iş bıraktı.