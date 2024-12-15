İşçiler hep bir ağızdan: Bugün dünden daha kararlıyız

Bilge Su YILDIRIM

Grev yasağının ardından Hitachi Energy’nin İstanbul Kartal’da bulunan fabrikasındaki grev alanını ziyaret ediyoruz.

Alanda karşılaştığımız Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, nöbeti gece alanda sabahlayan arkadaşlarından devralmış.

Yaktıkları ateşin etrafında oturarak ısınan işçiler ne moralsiz gözüküyorlar ne de keyifsiz. Üstlerinde bir cumartesi sabahının hafif mayhoş yorgunluğu dışında hiçbir yılgınlık yok. Grev alanına girmeden işçilerin hazırladığı fabrikanın tel örgülerine asılı pankartlar selamlıyor bizi. Pankartların birinde büyük harflerle “Grev, işgal, direniş” yazılı, diğer pankart esas can alıcı soruyu soruyor: “Mademki bir aileyiz, biz neden bu haldeyiz?”

İşçiler, aynı zamanda grevin güncesini tuttukları beyaz tahtaya da her gün ‘günün sözü’ seçip yazıyorlar. Yasağın ardından fiilen devam ettikleri grevlerinin 11’inci günü için seçtikleri söz ise “Çekiç sallayan eller dünyayı yerinden oynatacak!” Fabrikanın giriş kapısına astıkları pankart ise süreci tüm yalınlığıyla ortaya koyuyor: “Ya sözleşme masası ya grev halayı!”

Grev yasağını değerlendiren işçiler hep bir ağızdan “Bugün dünden daha kararlıyız” diyor. Grev yasağının onlar için bir sürpriz olmadığını, aksine bu yasağın nasıl ilk gün ilan edilmediğine şaşırdıklarını belirtiyorlar. Sözlerine “Biz ateşi yakanlar olmaktan çok gururluyuz” diyerek devam ediyorlar. Bir başka işçi ise grev yasağının gerekçesinin ‘milli güvenlik tehdidi’ olarak açıklanmasına tepki gösteriyor. Hitachi Energy işçisi, şöyle devam ediyor: “Ben anlamıyorum, burada bileğinin hakkı için direnen işçi mi milli güvenliği tehdit ediyor? Bu ülkenin güvenliğini burada çoluğunu çocuğunu doyurmak için mücadele eden işçi mi tehdit ediyor?”

Bir diğer işçi ise onları greve çıkmaya mecbur bırakanın da bu grevden ‘memleket tehdidi’ çıkaranın da iktidarın kendisi olduğunu söylüyor. İşçi, süreci şöyle anlatıyor: “MESS’in yüzde 40 zam teklifinin peşine takılıp sözleşme masasından kalktılar. Biz o yüzden greve çıktık. Şimdi bir de bu grevi tehlikeli bulup yasaklıyorlar. Kendileri etti kendileri buldu. Şimdi yasaklar, engellemeler…”