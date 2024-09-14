İşçiler, jandarma engeline karşı Fernas madenciliğe karşı direnişte

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan ve AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik isimli şirkette çalışırken, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na (Bağımsız Maden İş) üye olduktan sonra işten çıkarılan 7 işçinin direnişi 20’nci gününde sürüyor. İşten çıkarıldıkları 26 Ağustos’tan itibaren maden önünde eylemde olan işçiler basın açıklaması yaptı.

Açıklamada konuşan Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “Arkadaşlarımız sabah Çalışma Bakanlığı’na gidecek, ardından da meclisin önünde sabahlayacak. Ertesi gün de Fernas Genel Merkezi’nin önünde olacak. Ferhat Nasıroğlu ile son kez çözümü zorlayan taraf olacağız. Çarşamba günü madenin önünde bütün ailelerimiz, dostlarımız ile birlikte olacağız. Hem Fernas Genel Merkezi’nde, hem de bu madende çalışan beyaz yakalı işçilere sesleniyoruz; sendikamıza üye olsunlar. Buradaki çalışma koşullarını, ücretleri değiştirmek onların üyeliği ile mümkün hale gelecektir” dedi.

DİRENİŞ ÇADIRI AÇTILAR

Bugün işten atılan madenciler, Fernas Madencilik patronu AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun Bodrum Gündoğan Mahallesi’ndeki Cape Bodrum Oteli'nin önünde yaşadıkları zor çalışma koşullarını ve düşük ücretlerini dile getirmek için basın açıklaması yapıp otel karşısında direniş çadırı açtılar.

"BU SON UYARI EYLEMİMİZDİR"

5 madencinin Ferhat Nasıroğlu’da ait Bodrum’daki bir otelin önünde eylemde olduğunu anımsatan Aksu, “İşçiler Salı gününe kadar otelin müşterilerine buradaki kuralsızlığı, vahşi sömürüyü anlatacaklar. Dolayısıyla yarın gece itibariyle hem Bodrum’da hem burada hem de Ankara’da taleplerimizi dile getirmek üzere eylemde olacağız. Bu son uyarı eylemimizdir. Çözüm bekliyoruz. Bugüne kadar direne direne kazandık, bundan sonra da öyle kazanacağız” diye konuştu.