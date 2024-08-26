İşçiler patronun oteli önünde

Emek Servisi

9 gündür eylemlerini sürdüren Akcanlar Tekstil işçileri, dün atölyenin patronunun sahibi olduğu otel önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Antep’te Pazar tatilini ortadan kaldıran ‘7’li sistem’ uygulamasına karşı çıkarak direnişe geçen Akcanlar Tekstil işçileri, dün işverenin sahibi olduğu Grand Hotel önünde açıklama yaptı. Üyesi oldukları Birleşik Tekstil, Dokuma, Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) ile otelin önüne giden işçiler, “İşçiler açken patronlara huzur yok! İnsan yerine konmak istiyoruz!” dedi.