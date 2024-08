İşçiler tehdide boyun eğmiyor

Emek Servisi

Birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerinin her çarşamba günü alanlara çıkarak taleplerini dile getirdiği “Vergide Adalet” eylemleri 22’nci haftasını geride bıraktı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) ortak düzenlediği “Aile Hekimliği ve Sağlık Çalışanları Vergide Adalet İstiyor” başlıklı eylemler, vergi kesintileri yıl içinde sabit kalana ve kesinti oranı üst sınırı yüzde 15 olana dek her çarşamba sürecek. Yurdun dört bir yanında aile sağlığı merkezleri önünde gerçekleştirilen eylemlerde “Adaletsiz ve eşitsiz vergi uygulamasına karşılık her ay sabit kalmak koşuluyla en fazla yüzde 15 vergi kesinti oranlarını hayata geçirilmesi talebinde ısrarlıyız” ifadeleri yer aldı.

Aynı zamanda ağır yoksulluk altında yaşayan tüm yurttaşların 22 haftadır sürdürülen vergide adalet talebine destek vermeye çağrıldığı eylemlerde, “Mücadeleyi birlikte büyütelim” dendi. Ankara’daki 22’nci hafta Vergide Adalet eylemi, Ankara Tabip Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) ve SES Ankara Şubesi’nin katılımıyla gerçekleşti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Vergide Adalet talebimize, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'vergide adaleti sağlayacağız' demiş ancak yeni vergi kanunu ile halkın sırtına yeni vergiler yüklemiştir. TÜİK’in gerçek olmayan enflasyon hesaplamaları temmuz ayında da düşük gösterilince, Şimşek ‘Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi’ demiştir. Bu sözler inandırıcı olmadığı gibi, yoksullaşan ücretli kesimin nefes alacak hali kalmamıştır. Artık herkesin öğrendiği gibi vergi ödemeyen, hazineden teşvik alan, borçları silinen şirketleri koruyan kollayan hükümetin ücretliden yüksek vergi aldığı bu durumun böyle devam edemeyeceği açıktır. Halkın sesini soluğunu kısmak için sosyal medya platformu Instagram’ı bile erişime kapatan hükümetin, ücretlilerin emeğiyle geçinen halkın ekonomik insani taleplerini, vergide adalet isteklerinin büyümesine engel olmayacağını biliyoruz.”