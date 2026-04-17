İşçiler üretimi durdurdu: Bekaert işçisi grevde

Bekaert’ta toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı işçiler greve çıktı. Özçelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikada bu sabah grev pankartı asıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Özçelik İş Genel Başkanı Başkanı Yunus Değirmenci fabrika önünde yaptığı konuşmada anlaşmanın sağlanması için uğraştıklarını fakat sonuç alamadıklarını ifade etti.

Değirmenci “Biz greve çıkmamak için bir haftadır elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. 15 aydır süren mahkeme süreçlerini uzatanlar, bu süreci bilerek sürüncemede bırakanlar ve buna destek olanlar, bizi bugünlere getirmiştir. Sizlerle birlikte yetki sürecini tamamladık. Sizden aldığımız güçle bu mücadeleyi kazandık. Ardından bölge başkanlığımızla birlikte oturup, hem önümüzdeki sürece dair hem de geçmişte hak edip alamadığımız haklarımız için bir taslak hazırladık. O taslak, sizin ve Özçelik-İş Sendikası’nın namusudur. Ve biz, o namusa sahip çıkmak için buradayız” dedi.

Bekaert’ta an itibariyle işveren tarafı ve sendika arasında yeni bir görüşme yapılıyor.

Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı İlhami Şahbaz ve parti üyeleri de grev alanında işçileri ziyaret etti.

Fabrikada Birleşik Metal-İş Sendikası ile Özçelik-İş arasında süren yetki davası nedeniyle işçiler yaklaşık 1,5 yıldır toplu sözleşmesiz çalıştırıldı.

Bu süreçte sendikal hakların fiilen askıya alındığını belirten işçilere baskılar da arttı.

Bekaert İzmit fabrikasında Birleşik Metal-İş üyesi iki temsilci de bu süreçte işten çıkarıldı. Soyunma odalarına kameralar konuldu.

Mevcut tabloda işveren 3 yıllık sözleşme ve yüzde 68 zam teklif ederken, sendika ise yüzde 140 oranında artış talep ediyor.

İşçiler, 1,5 yıllık kaybın telafi edilmesi istiyor.