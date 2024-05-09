İşçiler yaşamak için direniyor

Enflasyon karşısında gelirleri eriyen emekçiler, ücretlerinde iyileştirme yapılması talebiyle direnişe geçti. Purmo Group’ta toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve çıktı.

Emek Servisi

Metal iş kolunda Mersen grevi sürerken, İzmir’de bulunan Purmo Group’ta toplu sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu işyerinde işçiler greve çıktı. İşçilere grev önlüğü giydiren Birleşik Metal İş Genel Başkanı Özkan Atar, dayanışma çağrısı yaptı.

Finlandiya sermayeli, dünya genelinde 21 ülkede 3 binden fazla çalışanı olan, birçok ülkeye ihracat yapan Purmo Group yönetimi, 9 Ocak’ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde Birleşik Metal-İş’in pazarlık masasına getirdiği yüzde 120 zam teklifini kabul etmedi. Purmo işverenlerinin işçilerin en temel ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmeyecek, aldatıcı enflasyon rakamlarının dahi altında kalan bir ücret teklifi verdiğini söyleyen sendika, anlaşma sağlayamadı.

Sendika ücret, sosyal ödeme ve ödeneklerle ilgili maddelerde işverenle anlaşma sağlamayınca işçiler grev kararı aldı. Sürece ilişkin açıklama yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, emek düşmanı kararlardan cesaret alan işverenlerin toplu iş sözleşmelerinde aynı tutumu kendilerine karşı sergilediğini söyledi. "Ortalama ücretlerimiz neredeyse asgari ücretin altında kalmış vaziyette” diyen Atar, " Purmo işverenin teklif ettiği zam oranlarıyla da kayıplarımızı telafi etmemiz mümkün görünmüyor. Gelinen noktada, işverenler bize grev silahımızı kullanmaktan başka çare bırakmıyor. Bugün başlattığımız grevimiz, taleplerimiz karşılanana kadar devam edecek. Tüm sınıf dostlarımızı Purmo işçilerinin haklı mücadelesiyle, grevimizle dayanışmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

MERSEN GREVİ ÜÇÜNCÜ HAFTADA

Öte yandan Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Mersen İstanbul Sanayi Ürünleri A.Ş. işçileri, sendikal haklar ve toplu sözleşme talebiyle çıktıları grevi, üç haftadır sürdürüyor. Birleşik Metal-İş üyesi işçileri “Sendikadan vazgeçin, sendika buraya asla giremez" ifadeleriyle tehdit eden işveren, sendikayla masaya oturmayı reddediyor. Direnişi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirten işçilere, diğer firmalardan emekçiler ve sendikalar grev ziyaretleriyle destek veriyor.

LEZİTA GREVİ DEVAM EDİYOR

İzmir Kemalpaşa’da yer alan Lezita fabrikasında 7 Şubat’ta başlayan grev, iki ayı geride bıraktı. Öz Gıda İş Sendikası üyesi Lezita işçileri mücadeleye devam edeceğini duyururken sendika ve bakanlık arasındaki görüşmeler sürüyor. Dün HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tekrar görüştü.