İşçiler yolu yürüyerek inşa etti

Emek Servisi

Afyon’da Bolvadin Devlet Hastanesi inşaatında çalışan ve 5 aylık maaşlarını alamayan işçilerin direnişinde görüşme yolu açıldı. Afyon’dan Ankara’ya yürüyen Yapı Yol-İş’te örgütlü işçiler, Ankara’da Bayındırlar İnşaat patronunun kapısına dayanmıştı. Başkent’e gelen işçiler görüşme yolunu yürüyerek açtı.

İşçiler, bugün saat 14.00’te ödenmemiş maaşları ve hakları için işveren yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek. İşçiler, görüşmeden çıkacak sonuca göre direniş planını belirleyecek. 8 Kasım Cuma günü işçiler, 5 aylık maaşlarının ödenmemesi nedeniyle direnişlerini Ankara’ya taşımıştı. Afyon’da 12 gündür şantiyede direnen işçilerin bir kısmı, Ankara’da nöbet başlatmıştı. Sağlık Bakanlığı’na ait hastanede çalışan işçilerin, patronun Ankara’daki binası önündeki nöbetleri görüşme sonucuna göre şekillenecek.