İşçilerden Çalık Holding önünde protesto: "Bizi de mi döverek öldüreceksin!"

10 yıldır alamadığı tazminatı istemek için gittiği Çalık Holding önünde korumlar tarafından dövülerek katledilen işçi Erol Eğrek gibi mağdur edilen işçiler, bugün Çalık Holding önünde protesto gösterisi düzenledi.

Çalık Holding bünyesinde Türkmenistan'da görev yapmalarının ardından tazminatsız şekilde işten çıkarılan 180 işçi, 9 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini açıkladı. Çalık Holding'e hem SGK'sız çalıştırması, hem de tazminat ödememesi gerekçesiyle iki ayrı dava açan işçilerden bir kısmı, Erol Eğrek'in katledildiği holding binası yakınında bir araya gelen işçiler, Erol Eğrek'i anarak “Erol Eğrek onurumuzdur” dedi.

SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ

İşçiler, Çalık Holding önünde yaptıkları açıklamada, “Bizim de hakkımızı vermedin ey Ahmet Çalık! Hakkımızı vermen için daha kaç işçinin ölmesi gerekiyor? Sadaka değil, alacaklarımızı istiyoruz. Mezarda mı ödeyeceksin? Ölüyoruz, sesimizi duyun artık. Emek sömürüsüne 'dur' denmeli. Savcı ve hâkimlere sesleniyoruz, gecikmiş adalet zulümdür" dendi.

Açıklamanın devamında ise şöyle denildi: “Çalık’ın korumaları, hakkını vermek yerine işçinin canını döverek aldı. Biz de katledilen arkadaşımızla Türkmenistan’da aynı fabrikada çalıştık. Bizim hakkımızı verin! İşçi olarak senden sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz. Biz destek istiyoruz. Ölüyoruz! Sesimizi duyun artık. Gecikmiş adalet zulümdür. Biz 180 işçi Çalık’tan hakkımızı almak için davalar açtık. 9 yıldır mahkemelerde sürünüyoruz. Çalık’a sesleniyoruz; Hakkımızı almaya geldik diye bizi de mi döverek öldüreceksiniz?"