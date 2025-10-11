İşçilerden işe iade direnişi: AKP’li belediye yargı dinlemiyor

Davalardan biri, Şavşat Asliye Hukuk Mahkemesi’nce karara bağlandı. Mahkeme, davacının iadesine hükmetti. Kararda, iş akdinin feshinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde CHP'den AKP’ye geçen Artvin Şavşat Belediyesi, 30 Eylül’de aldığı karar kapsamında 30 işçinin sözleşmesini yenilemedi. CHP döneminde işe alınan ve sözleşmesi yenilenmeyen 30 işçiden 29’u, işe iade talebiyle yargıya başvurdu.

Davalardan biri, Şavşat Asliye Hukuk Mahkemesi’nce karara bağlandı. Mahkeme, işçinin işten çıkarılmasının geçersiz olduğuna ve davacının işe iadesine hükmetti. Kararda, iş akdinin feshinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Mahkeme öte yandan, işverenin işçiyi yasal süre içinde işe başlatmaması halinde dört aylık brüt maaş ile birlikte, boşta geçen sürede oluşan gelir kaybı için 169 bin 212 TL’nin ödemesi gerektiği de belirtti.

DAYANIŞMA ÇADIRI

AKP’li Şavşat Belediyesi, 24 Temmuz 2024 tarihli yargı kararına karşın işçileri işe iade etmedi. İşlerine iade edilmeyen işçiler, direnişe başladı. İlçede, “Belediye emekçileri dayanışma ve eylem çadırı” kuruldu. Şavşat’ta kurulan çadıra sendikaların yanı sıra çok sayıda yurttaş da destek verdi.

MECLİS GÜNDEMİNDE

Belediye yönetimlerinin keyfi uygulamalarıyla işçilerin haklarının çiğnenemeyeceğini vurgulayan Bayraktutan, “Hiçbir emekçinin alın teri görmezden gelinemez. Mahkeme kararlarının uygulanmaması, yalnızca hukuka değil, vicdana da aykırıdır. Bu konuda tüm ilgili kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor” diye konuştu.

Şavşat Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin mağduriyeti TBMM gündemine de taşındı. CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, “Şavşat halkında infial yaratan” işçi mağduriyetlerinin ivedilikle giderilmesi gerektiğini kaydetti. Belediyeyi mahkeme kararına uymaya davet eden Bayraktutan, “Mahkeme kararlarının uygulanması adına gerekli denetimlerin başlatılması için” meclis araştırması açılmasını talep etti. Bayraktutan, “Hiçbir emekçinin alın teri görmezden gelinemez. Mahkeme kararlarının uygulanmaması, yalnızca hukuka değil, vicdana da aykırıdır” dedi.