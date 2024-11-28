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İşçilerden MESS’e karşı uyarı eylemi

Çalışma Yaşamı
  • 28.11.2024 05:00
  • Giriş: 28.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 28.11.2024 05:00
İşçilerden MESS’e karşı uyarı eylemi
Fotoğraf: Birleşik Metal-İş

Emek Servisi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’yla (MESS) toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşmaya varılamadığını duyuran DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’e üye işçiler, fabrikalarda uyarı eylemlerine çıktı. Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Metal işçileri MESS dayatmalarına karşı ayakta, grev kapıda! 4’ü MESS üyesi 5 işletmeye bağlı 11 fabrikada sefalet ücreti dayatmasına ve kazanılmış haklarımızı geriye götürme girişimlerine karşı uyarı eylemlerimiz sürüyor!”

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