İşçilerden MESS’e karşı uyarı eylemi

Emek Servisi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’yla (MESS) toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşmaya varılamadığını duyuran DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’e üye işçiler, fabrikalarda uyarı eylemlerine çıktı. Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Metal işçileri MESS dayatmalarına karşı ayakta, grev kapıda! 4’ü MESS üyesi 5 işletmeye bağlı 11 fabrikada sefalet ücreti dayatmasına ve kazanılmış haklarımızı geriye götürme girişimlerine karşı uyarı eylemlerimiz sürüyor!”