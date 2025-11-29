İşçilerden MESS’e son uyarı geldi

MESS’e bağlı fabrikalarda çalışan metal işçileri, Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesinde haklarını savunmak için fabrikalarda bildiriler okuyup taleplerini dile getirdi.

Sendika, patronların kazanılmış hakları geriletmeye yönelik karşı tekliflerini sert şekilde eleştirdi.

Genel Yönetim Kurulu imzalı bildiride, bugüne kadar yapılan 4 toplantıda işçilerin değişiklik taleplerinin kabul edilmediği, aksine MESS’in bazı maddelerde geri adım atılmasını önerdiği belirtildi.

Ücret ve sosyal haklar başta olmak üzere parasal maddelerde hâlâ teklif verilmediği vurgulandı.

MESS’in önerileri arasında yılda 4 ay denkleştirme ve telafi çalışması ile işçilerin günde 11 saate kadar çalışması ve fazla mesai ücretlerinin ortadan kalkması yer alıyor.

Deneme süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılması ve raporlarda işçiye ödenmeyen gün sayısının artırılması da işçilerin aleyhine görülüyor.

Günlük süt izninin haftada bir gün toplu şekilde kullanılması hakkının TİS’ten çıkarılması da tekliflerden biri.

Sendika, kazanılmış hakların tartışma konusu edilemeyeceğini, bu maddeleri kabul etmeyeceklerini ve müzakere etmeyeceklerini açıkça duyurdu.

Metal işçileri, ağır yoksulluk ve ciddi reel ücret kaybı ile karşı karşıya.

Hayat pahalılığı ve vergi dilimi değişiklikleri gelirlerini eritirken, işçiler insanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

MESS’in, kısmi sorunları gerekçe göstererek olumsuz karşı teklifler sunmasının sözleşme sürecine zarar verdiği belirtiliyor.

Metal işçileri, haklı taleplerinin karşılanmaması durumunda mücadeleyi en güçlü biçimde sürdüreceklerini ve kazananın işçiler olacağını vurguladı.