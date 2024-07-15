İşçilere '15 Temmuz' eylemi talimatı: Katılmayanlar tespit edilecek
Bursa Devlet Su İşleri yönetimi, 15 Temmuz etkinliğine işçilerin katılması için mesaj gönderdi. Mesajda katılan ve katılmayan işçilerin tespitinin yapılması istendi.
Bursa Devlet Su İşleri (DSİ) yönetimi, amirlere 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8. yılı dolayısıyla yapılacak anma etkiliği için 'talimat' vererek işçilerin katılımını 'üst seviyede' sağlamalarını istedi.
Amirlere atılan mesajda katılımın üst seviyede olması 'gerektiği' söylenirken katılan ve katılmayan işçilerin de tespitinin yapılması istendi.
Atılan mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Kıymetli arkadaşlar;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında saat 19:00'da Heykel Valilik Binası önünden Bayrak Yürüyüşü düzenlenecektir. Personelimizin söz konusu etkinliğe katılım sağlaması talimatlandırılmıştır. Birim amirlerimizin personellerine gerekli duyuruyu yaparak söz konusu Bayrak Yürüyüşüne katılımın üst seviyede sağlamaları gerekmektedir. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve katılan/katılmayan personelin birim amirlerimizce tespitini önemle rica ediyorum."