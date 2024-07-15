İşçilere '15 Temmuz' eylemi talimatı: Katılmayanlar tespit edilecek

Bursa Devlet Su İşleri yönetimi, 15 Temmuz etkinliğine işçilerin katılması için mesaj gönderdi. Mesajda katılan ve katılmayan işçilerin tespitinin yapılması istendi.

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