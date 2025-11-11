İşçilere gözdağı

HABER MERKEZİ

Şık Makas/CRS direnişinin işçi temsilcisi Buse Kara, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ifadeye çağrıldı.

Kara, ifadesini verdikten sonra “Terörle Mücadele de ifadenizi alacak” denilerek emniyette tutuldu.

BİRTEK-SEN, bu uygulamayı “keyfi ve hukuksuz” olarak nitelendirdi.

Sendika açıklamasında, Kara’nın direniş süresince defalarca baskıya uğradığını, işverenin yönlendirmesiyle emniyetin işçileri hedef aldığını belirterek, “Bu açık bir gözdağıdır. İşçilere, sendikal mücadeleye ve örgütlenme hakkına dönük saldırıdır. ” ifadelerini kullandı.



