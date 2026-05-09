İşçilere iyi haber: Yargıtay'dan emsal "tazminat" kararı

İş hayatında sıkça yaşanan "yeni iş vaadiyle istifa" çıkmazı, Yargıtay’ın verdiği tarihi kararla son buldu.

SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın yazsına göre olayda, bir dış ticaret uzmanına işe alım sözü veren ancak daha sonra harçları yatırmayarak süreci durduran işveren, ağır bir tazminatla karşı karşıya kaldı.

PROTOKOL İMZALADI

Olayda, yeni bir şirketle ön protokol imzalayan çalışan, bu güvenle eski işinden istifa etti. Ancak yeni patron, gerekli ödemeleri yapmayarak işçiyi ortada bıraktı.

İş mahkemesi önce "Sözleşme yürürlüğe girmediği için fesih de olmaz" diyerek davayı reddetti. Ancak davanın temyiz edilmesiyle işin rengi tamamen değişti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hukuk literatürüne geçecek bir hatırlatma yaptı. "Sözleşme imzalanmamış olabilir ama sen bu kişiye güven verdin" diyen Yargıtay, bu durumu "Sözleşme Öncesi Sorumluluk" (Culpa in Contrahendo) olarak tanımladı.

Kararda, işverenin dürüstlük kuralına aykırı davrandığına vurgu yapıldı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin de onadığı son kararla birlikte, işçinin mahrum kaldığı kıdem tazminatı ve boşta kaldığı süredeki gelir kaybının tamamı, sözünden dönen işverenden faiziyle birlikte tahsil edildi.

3 KURALIN ALTI ÇİZİLDİ

Literatürde "Culpa in Contrahendo" olarak bilinen ilkenin uygulandığı kararda, şu 3 kritik kuralın altı çizildi:

Dürüstlük Kuralı: İş sözleşmesi resmen imzalanmasa dahi taraflar görüşme aşamasından itibaren birbirlerine karşı dürüst davranmakla yükümlüdür.

Güvenin Korunması: Bir çalışanın mevcut işini bırakmasına neden olacak kadar güçlü bir güven telkin eden taraf, bu güvenden keyfi olarak vazgeçemez.

Zararın Tazmini: İş akdi fiilen başlamamış olsa bile, karşı tarafın kusurlu davranışı nedeniyle uğranılan maddi kayıplar (kıdem tazminatı kaybı, işsiz kalınan süre vb.) tazminat davasına konu edilebilir.