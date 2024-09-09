İşçilere kutlama yok, barikat var

AKP'li Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, 9 Eylül kutlamalarına katılmak istedi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende bir araya gelen işçiler, alana alınmadı. Önce meydana alınmayan ardından yurttaşlarla birlikte etkinlikleri izlemeleri engellenen işçiler, polis barikatıyla karşılaştı.

AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın uygun gördüğü siyasi tercihlere sahip olmadıkları için işten çıkarıldıklarını dile getiren işçiler yaptıkları ortak açıklamada, şunları belirtti: "Ne yazık ki, bu ülkenin polisi bizleri bir çember içine aldı. Kurtuluş töreni etkinliklerinden, diğer vatandaşlardan ve protokolden tecrit etti. Bir kez daha söylüyoruz ki, ne Menemen ne de ülke bir siyasi grubun istediği gibi sömürebileceği mülkü, babasının çiftliği değildir."

KAYMAKAMLIK KARARI DEDİLER

Belediye İş Sendikası İzmir Çevre Belediye Şube Başkanı Cumali Akay, halkın polisinin halkı değil kişileri koruduğunu belirterek, "Büyük bir baskı altındayız. Arkadaşlarla programa katılmayı ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın işten atılanları görmesini istedik ama emniyet müdahale etti. ‘Kaymakamlık kararı var, alana alamayız’ dediler ama karara dair resmi bir şey göremedik" dedi.