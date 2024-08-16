İşçilere polis, ağaçlara dozer

Ebru ÇELİK

Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan 146 Polonez işçileri, dün Ataşehir’de bulunan Polonez Genel Merkezi önünde eylem gerçekleştirdi. Tekgıda-İş sendikasına üye işçilerin eylemine DİSK’e bağlı pek çok sendika destek verirken SOL Parti, TKP, Devrim Hareketi, Devrimci İşçi Partisi, Sosyalist Mücadele İnisiyatifi gibi çok sayıda sosyalist parti ve İşçi Dayanışma Derneği (İDD) ile İşçi Hakları Derneği de eyleme katıldı. Tekgıda-İş ile aynı işkolunda sendikal faaliyet sürdüren DİSK/Gıda-İş Sendikası da Genel Başkan Olcay Ozak’la birlikte Polonez işçileriyle buluştu.

Hakları için işten çıkarıldıkları 17 Temmuz’dan bu yana mücadele eden Polonez işçileri, polis müdahalesine uğradı. Ürdünlü firmanın arkasında duran AKP ve onun çevik kuvvet ekipleri işçilere biber gazı sıkarken desteğe gelen sendikaları ve sosyalist partileri de ablukaya aldı. Polisin tüm engellemelerine rağmen Polonez işçileriyle yan yana gelen sendika ve partiler “Polonez işçisi yalnız değildir” mesajı verdi.

Basın açıklamasında konuşan Türk-İş İstanbul İl Temsilcisi Halil Fakı, “’Hırsızlık yaptı’ ithamıyla kod 46’dan işçileri atan Polonez en büyük hırsızlığı yapıyor, emek hırsızlığı yapıyor. Biz hakkımız olan sendikalı çalışma yaşamını mutlaka kazanacağız” şeklinde konuştu. Basın açıklamasının ardından işçiler oturma eylemine başladı. “Haklarımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” diyen işçiler, geceyi de genel merkez önünde geçireceklerini duyurdu.

Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu ise hakkını arayan işçilerin karşılarında polis ekiplerini bulduğunu kaydetti. BirGün’e konuşan Durdu, şu ifadeleri kullandı: “Polonez firması, etlerinin kilosunu eskiden bin TL'ye satarken 13 Ağustos itibarıyla 300 TL'ye satıyor. Baktığımızda ülkenin yabancı şirketler tarafından nasıl soyulduğunu görüyoruz. Polonez, Ürdünlülerin markası. İşçiler haftalardır alınteri için mücadele ederken yabancı sermayenin emriyle karşılarında polisi buluyor. Oysa Polonez işçisi aslında bir vatan savunması yapıyor. Polis vatanını, yasal haklarını korumaya çalışan insanları vicdansızca darp ediyor."

AĞAÇLARI BİLE SÖKTÜLER

İşçiler tüm müdahale ve engellere rağmen genel merkez önünde basın açıklaması gerçekleştirirken Polonez işvereni, emekçilerin 28 gündür Çatalca’da bulunan fabrika önünde gölgesi altında direndikleri ağaçları kesmeye başladı. Tekgıda- İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya iş makinelerinin ağaçları kökünden söktüğü görüntüleri resmi X hesabı üzerinden paylaştı. Karlıkaya “Emniyet güçleri basın açıklaması yapan işçinin önünü kesene kadar işçiler gölgesinde oturmasınlar diye ağaçları kesen Polonez işverenin pervasızlığının önünü kessinler” ifadelerini kullandı.