İşçilere yönelik şiddete soruşturma başlatıldı mı?

Haber Merkezi

Balıkesir’de Kürtçe müzik dinledikleri sırada gözaltına alınan 3 inşaat işçisinin, "örgüt propagandası" ve "Polise mukavemet" suçlamalarıyla tutuklanmasını, DEM Parti’li Eren meclis gündemine taşıdı.

Balıkesir’de inşaatta çalışan Özgür İpek, Mehmet Argın ve Cemal Güzel, akşam saatlerinde Altıeylül ilçesinde bulunan Atatürk Parkı’nda Kürtçe müzik dinlediği sırada polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı. "Örgüt propagandası" ve "Polise mukavemet" suçlamalarıyla tutuklanan işçiler meclis gündemine taşındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, işçilerle ilgili Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Ayrıca TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvurdu. Yaşanan süreci anlatan Eren, “Görüştüğümüz Mehmet Argın, ‘Hepimize Kürt olduğumuz için saldırdılar. İftira attılar, slogan da atmadık, mukavemet de etmedik. Kamera görüntüleri incelensin her şey ortaya çıkacak’ demiştir” ifadelerini aktardı.

Tüm bu süreç boyunca işçilerin ailelerine de gözaltında olduklarına dair haber verilmediğini belirten Eren, “kendilerinin avukatlarıyla görüşmeleri sağlanmamış, sadece tutuklama isteminde bulunulan Cemal Güzel için barodan avukat tayin edilmiştir. Şikayetçi olduklarını bildirmelerine rağmen işkenceci bekçi ve polisler hakkında şüpheli sıfatıyla yürütülen bir soruşturma bulunmamaktadır” dedi.