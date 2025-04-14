İşçileri kovan kayyum tazminatlara el koydu

Emek Servisi

Esenyurt Kent Konseyi, İstanbul’da bulunan Esenyurt Belediyesi’ne AKP tarafından kayyum atanmasının ardından işlerine son verilen 16 belediye işçisine ilişkin bir rapor yayımladı.

İşten çıkarılan işçiler ile kayyum yönetimi arasında belediyede bir görüşme gerçekleştirildiğinin aktarıldığı belirtilen raporda istifaya zorlanan, emekliliğe zorlanan, tazminat verilerek anlaşma yoluyla çıkışa zorlanan işçilerin toplam sayısının 100 kişi dolayında olduğu ifade edildi.

İşçilerin tazminatlarını alamadan işten çıkarıldıkları aktarılan raporda personelin bordrolarına bakıldığında, aralarında 30 saat fazla mesai yapanların olduğu ve idari personelin görev yapmaması gerekirken gönüllü olarak afetle mücadelede görev alan işçilerin olduğu göründüğü belirtildi. Öte yandan raporda işlerine son verilen personellerin, sosyal medya hesapların incelendiğini ve kayyum eylemleri sırasında çekilmiş fotoğrafların kendilerine gösterildiğini beyan ettikleri bilgisi yer aldı.