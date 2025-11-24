İşçileri taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı: 9 yaralı

Nazım Özgün ERBULAN/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü Cadde'de meydana geldi. M.A.G.'nin kullandığı 34 LAE 302 plakalı, fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüs, aynı yönde giden A.A. yönetimindeki 31 PD 989 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü M.A.G. ile minibüste bulunan 8 işçi yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI