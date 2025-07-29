İşçilerin aidatlarından gazetecilere 'jest': Gazetecilere binlerce liralık hediye çeki

Türkiye Maden-İş Sendikası ve Öz-Orman İş Sendikası’nın, “Basın buluşmaları”nda gazetecilere hediye çekleri dağıtıldı. İşçilerin aidat ve bağışları ile finanse ettiği sendikaların hediye çeki dağıtma girişimine gazetecilerin büyük bölümü çekleri tepki gösterdi. Toplantıya katılanların büyük bölümü çekleri geri çevirdi.

Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, 23 Temmuz’da basın buluşması gerçekleştirdi. Buluşmanın amacı, “Madencilerin sesine ses olan medya mensuplarına teşekkür” olarak açıklandı.

GAZETECİLERDEN TEPKİ

Sendikanın basın buluşmasının çıkışında ise temel gazetecilik ilkelerine aykırı bir durum yaşandı. Sendika görevlileri, buluşmaya katılan gazetecilere 3’er bin liralık hediye çeki vermek istedi. Bazı gazeteciler tepki göstererek çeki almadı.

ORMAN SENDİKASINDAN 5 BİN TL

Benzer bir skandal da Öz-Orman İş Sendikası Settar Aslan’ın düzenlediği basın toplantısında meydana geldi. Sendikanın bugün (29 Temmuz) gerçekleştirdiği basın toplantısınaa, Türkiye’nin dört bir yanında devam eden orman yangınları nedeniyle çok sayıda gazeteci ilgi gösterdi.

Basın toplantısında sendika, gazetecilere kitap ve dergi dağıttı. Kitabı karıştıran gazeteciler, kitabın arasına konulan 5 bin TL’lik alışveriş çekini fark etti. Bir teknoloji mağazasına ait hediye çeklerini gazetecilere kitap arasında dağıtan sendikanın, “Jesti” ters tepti. Gazetecilerin büyük bölümü, hediye çekini almayarak sendika görevlisine verdi. Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınlarına koruyucu kıyafet olmadan, yalnızca tişörtle müdahale eden işçilerin görüntüleri kamuoyunda infial yaratırken sendikanın gazetecilere 5’er bin TL’lik hediye çeki dağıtması tepki çekti.