İşçilerin Demokrasi Buluşması: DİSK'li işçiler Saraçhane'de

HABER MERKEZİ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na üye (DİSK) işçiler, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı bir araya gelerek Saraçhane Meydanı'na yürüyüş gerçekleştiriyor.

DİSK'li işçiler, hukuksuzluğa tepki göstermek ve demokrasi talebi amacıyla 'İşçilerin Demokrasi Buluşması' kararı aldı.

İşçiler, bugün saat 12.00'de Genel İş Avrupa Yakası Şubesi'nin önünde toplandı.

Coşkuyla bir araya gelen işçiler, "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı.

"BU İKTİDARA ARTIK YETER"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Bugün yaşananlar 85 milyonun hakkını, emeğini tehdit ediyor. Tehlikede olan ekmeğimizdir, emeğimizdri, çocuklarımızın geleceğidir, Cumhuriyet'tir. İşçi sınıfı olarak bu büyük tehlikenin karşısında yan yana omuz omuza okma, mücadeleyi büyütmek hepimizin tarihsel görevidir. Baskıyı zulmü kendi iktidarlarının güvencesi olarak görenler bilsinler ki bu ülkenin tüm değerlerini üretenler halktan daha büyük bir güç yoktur. Bir kez daha söylüyoruz; bu iktidara artık yeter" dedi.

Konuşmanın ardından işçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yürüyüşe geçti. Yürüyüşte "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıyor.

DİSK'li işçiler Saraçhane'de:

Gün gelir zorbalar kalmaz gider... pic.twitter.com/yS4fMQ52WC — DİSK (@diskinsesi) March 21, 2025

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