İşçilerin direnişine Valilik engeli: "Yasak, patron taraftarlığının sonucu mu?"

BirGün/ANKARA

Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sekiz fabrikadaki işçilerin yaşadığı soruları Meclis gündemine taşıdı. Karaca, “İnsanca yaşanabilir bir ücret” talebiyle direnişini sürdüren 3 bine yakın işçinin Çelikaslan Tekstil fabrikası önünde gerçekleştireceği eylemin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi.

Karaca, işçilerin eylemlerinin engellenmesine yönelik soru önergesi hazırladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle hazırlanan önergede, şu sorulara yer verildi:

>> Gaziantep Valisi’nin, şehirdeki işçilere 15 gün süreyle olağanüstü hâl ilan eden yasaklama kararı X hesabında paylaşılmış, ancak valiliğin resmi web sitesinde yer almamıştır. Bu durum, valinin yasaklama kararının anayasaya aykırı olmasından kaynaklanan, hukuksuz bir patron taraftarlığının sonucu mudur?

>> Dün gece, saat 1.00’den itibaren polis, jandarma ve çevik kuvvet eşliğinde direniş çadırları boşaltılmış, çadırlar sökülmüş ve işçilere kötü muamele yapılmıştır. Bu haksız ve hukuksuz kararı alanlar ile uygulayanlar hakkında Bakanlığınız bir soruşturma başlatacak mıdır? Gaziantep Valisi, yüz binlerce işçinin de bulunduğu Gaziantep halkının mı, yoksa bir avuç patronun mu valisidir?

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK MI?

>> Gaziantep Valisi Kemal Çeber, işçilerin eylemlerini 15 gün boyunca yasaklayarak anayasa suçu işlemiş; ayrıca, kamu görevlisi olmasına rağmen Antep patronlarının yanında yer almak için görevini kötüye kullanmıştır. Bakanlığınız, Kemal Çeber’in işlediği tüm bu suçlar nedeniyle soruşturma başlatıp görevden uzaklaştırma sorumluluğunu yerine getirecek midir?

>> Organize sanayi patronlarının işçilere uyguladığı kölelik koşullarına, iş cinayetleri düzeneğine ve işçi eylemlerinin yasadışı yollarla kırılması faaliyetlerine karşı Bakanlığınız bir soruşturma, inceleme başlatacak mıdır?