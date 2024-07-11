İşçilerin eylemde olduğu Eti Krom'a ait maden işletmesi geçici süreliğine kapatıldı

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, işçilerin ücretlerin iyileştirilmesiyle talebiyle 11 gündür eylem düzenlediği Eti Krom bünyesinde faaliyet gösteren Kef Maden İşletmesi, geçici süreliğine kapatıldı, işçiler ücretsiz izne çıkartıldı.

Elazığ'da Eti Krom A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve işçilerinin ücretlerinde iyileştirme isteğiyle günlerdir eylemde olduğu Kef Maden İşletmesi aksi bir karar alınıncaya kadar geçici süreliğine kapatıldı.

Alacakaya ilçesinde bulunan Yıldırım Holding'e bağlı Eti Krom A.Ş. bünyesindeki Kef Maden İşletmesi'nde çalışan bazı işçiler ücretlerinde iyileştirme ve ikramiye talebiyle 1 Temmuz'dan itibaren iş yavaşlatma eylemi başlattı.

Eylemin 10'uncu günü olan dün işçilerle bir araya gelen Eti Krom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım ile işçiler arasında tartışma yaşandı. Yaşananların ardından bugün de Eti Krom AŞ'nin Genel Müdürü Tamer Adanır imzasıyla bir genelge yayımlandı.

Yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince Kef Maden İşletmesi'nin ekonomik gerekçelerle aksi karar alınıncaya kadar geçici süre ile kapatılmasına, çalışan işçilerin ücretsiz izne çıkartılmasına karar verilmiştir. 09.07.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alınan kararlar, Kef Maden İşletmesi'nde görev yapan Eti Krom A.Ş., Yılkrom Maden ve Enerji Yat Tic San A.Ş. ve Eti Beton ve Atık Geri Kazanım San Tic A.Ş. kadrosunda görev yapan mavi yakalı tüm çalışanlarımızı kapsamaktadır. Bölüm Yöneticilerimiz tarafından, bölümlerinde çalışan mavi yaka personellerine gerekli bilgilendirmeyi yapmaları ve işbu duyuruyu yayınlamaları gerekmektedir. Alınan karar, Kef Maden İşletmesi haricinde şirketimizin diğer işletmelerini kapsamamaktadır. Gereğini rica ederim."