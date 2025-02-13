İşçilerin greve çıktığı Gaziantep'te eylem yasağı: Kölelik düzenine karşı direnişi kıramayacaksınız!

Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Birleşik Tekstil ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçilerin başlattığı grev 3 fabrikada devam ederken, kentte gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, alınan bazı kararlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Valilik tarafından izin verilenler haricinde, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, bekleme eylemi, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı aktarıldı.

İşçiler yasak kararına rağmen direnişe devam ederken fabrika önlerinde polis ablukası sürüyor

BİRTEK-SEN: BAŞPINAR İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİNİ KIRAMAYACAKSINIZ

Valiliğin yasak kararına ilişkin BİRTEK-SEN'den yapılan açıklamada, eylem yasağı eleştirildi. "Gaziantep Valiliği patronların talimatıyla alelacele yasak kararı getirdi" denilen açıklamada, alınan bu kararların Başpınar işçilerinin bu sefalet ve kölelik düzenine karşı mücadelesini, direnişini kıramayacağı ifade edildi.

Sendikanın X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Valiliği patronların talimatıyla alelacele yasak kararı getirdi. Dün gece saat 1’den itibaren polis, jandarma ve çevik kuvvet eşliğinde direniş çadırları boşaltıldı, çadırlar söküldü. BİRTEK-SEN olarak, genel başkan, genel sekreter, yöneticilerimiz ve Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca ile birlikte dün gece sabahın 4’üne kadar Başpınar’da direnişteki işçilerin yanındaydık. Bu haksız hukuksuz karar karşı direnişteki işçilerle birlikte bir karar aldık: Ekmeği ve hakları için direnen işçilere, patronların kölesi olmayı dayatan bu hukuksuz kararı tanımıyoruz! Başpınar işçilerinin bu sefalet ve kölelik düzenine karşı mücadelesini ve direnişini kıramayacaksınız! Bugün saat 12’de direnişteki bütün işçilerle birlikte Çelikaslan’ın önünde olacağız. Direne direne kazanacağız!"

Gaziantep Valiliği patronların talimatıyla alelacele yasak kararı getirdi.



Dün gece saat 1’den itibaren polis, jandarma ve çevik kuvvet eşliğinde direniş çadırları boşaltıldı, çadırlar söküldü.



BİRTEK-SEN olarak, genel başkan, genel sekreter, yöneticilerimiz ve Emek Partisi… pic.twitter.com/0t96ApbYzC — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) February 13, 2025

Gaziantep'te, Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu tekstil fabrikalarında, BİRTEK-SEN üyesi işçiler grev başlattı. 3 fabrikada grev devam ederken, sendika ve direnen işçiler bu sayının 20 fabrikaya çıkabileceğini öngörüyor.