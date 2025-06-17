İşçilerin hazırladığı yasa tasarısı Meclis’te

Haber Merkezi

Emek Partisi'nin (EMEP) “Barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş” kampanyasıyla Türkiye’nin dört bir yanından işçilerle hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte, on binlerce işçinin imzası da yer aldı.

Teklife ilişkin dün Meclis'te EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile EMEP Milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca; CHP, DEM Parti, TİP ve İYİP milletvekillerinin yanı sıra işçiler, sendika temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Burada konuşan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, yasa tasarısı hazırlıklarının sınıf mücadelesinin bir ürünü olduğunu vurgulayarak “İşçi sınıfı için hak ve özgürlük yoksa, bilin ki Türkiye’de ezilenlerin de demokrasi hakkı yoktur” dedi.

TEKLİFTE NELER VAR?

Teklifle, 12 Eylül Darbesi sonrasında getirilen ikili baraj sisteminin kaldırılması, sendikal yetki belgesine keyfi itirazların engellenmesi, yetki itirazlarının TİS sürecini durdurmaması, itiraz durumunda referanduma gidilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.