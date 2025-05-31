İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu

Hatay’ın Defne ilçesindeki şantiye alanında çıkan yangında, işçilerin kaldığı konteyner yatakhane kullanılamaz hale geldi.

Olay, Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede bulunan şantiye alanındaki işçi yatakhanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere teslim olan yatakhanedeki yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken, yangın çevredeki konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.