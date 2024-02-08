İşçilerin kaldığı konteynerde yangın

Tekirdağ Çorlu’da inşaat işçilerinin kaldığı konteyner ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında işçi

Hürriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaat alanında işçilerin konakladığı konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine diğer konteyner evler de tamamen boşaltıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, konteyner ev küle döndü. Yangın nedeniyle küle dönen konteynerin yanı sıra bir konteyner evde de hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.