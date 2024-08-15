İşçilerin kaldığı prefabriğin tavanı çöktü: 15 yaralı

Haber Merkezi

Ülkedeki kamu sağlık kurumları ve inşaatlarında yaşanan sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Hastalar ile sağlık çalışanlarının güvenliği yok, inşaatlarda çalışan işçilerin de iş güvenlik önlemleri yeteri kadar alınmıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinden sonra kısa sürede yapılan İskenderun Acil Durum Hastanesi, ardından Bakırköy’deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanının çökmesinin ardından benzer durum önceki gün saat 21.00 sıralarında Sakarya'da yaşandı.

Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde inşası devam eden bin yataklı şehir hastanesinde görevli işçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yapının tavanı çöktü. Meydana gelen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda enkaz altında kalan 15 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, 13 işçi kontrollerinin ardından taburcu olduğunu, 2 işçinin ise tedavisinin sürdüğünü belirtti.