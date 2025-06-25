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İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu

Hatay'da işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yatakhane kullanılamaz hale geldi.

Yurt
  • 25.06.2025 22:16
  • Giriş: 25.06.2025 22:16
  • Güncelleme: 25.06.2025 22:17
Kaynak: iHA
İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu
FOTOĞRAF: İHA

Hatay'da işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yatakhane kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi kent merkezi köprübaşı mevkiinde yaşandı. İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhane, alevlere teslim oldu.

Yangını gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı prefabrik yatakhane kullanılamaz hale geldi.

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