İşçilerin mücadelesi patronu masaya oturttu

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Eti Krom’da çalışan madencilerin taleplerinin karşılanmaması üzerine başlattıkları grev 15’inci günü geride bıraktı. İşveren işçilerin kararlı mücadelesi sonucunda grevin sona erdirilmesi için temsilcilerle masaya oturma kararı aldı. İşçiler, bugün İstanbul’da yapılacak görüşmenin sonucuna göre greve devam edip etmeyeceklerine karar verecek.

Grevin başladığı günden bugüne kadar işçilere destek veren YRP’li Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık, “İşçi arkadaşlar işverenle görüşecek gerekli sonuçlara varılacak. İşçi temsilcilerinden her birimden bir temsilci olmak üzere beş kişi işverenle İstanbul’da görüşecek, görüşme bugün yapılacak” dedi.