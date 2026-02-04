İşçilerin sayısı yüzde 19,4 geriledi

Emek Servisi

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) Araştırma Dairesi (emar), "Kamuda ve Belediyelerde İstihdam Raporu'nu açıkladı. Rapora göre belediyelerde istihdam edilen kadrolu işçi sayısı son bir yılda yüzde 19,4 düşerken belediye şirketlerinde çalışan işçilerin oranı ise yüzde 96’ya yükseldi.

Raporda öne çıkan bulgular şöyle:

Ülkedeki 845 bin 313 belediye işçisinin 135 bin 982’si memur, 8 bin 706’sı ise sözleşmeli personel kadrosunda.

Belediye işçilerinin yüzde 96'sı belediye şirketlerinde istihdam ediliyor.

Ülkede sendikalaşma oranı yüzde 14 iken genel işler işkolunda bu oran yüzde 54 oldu.

Erkek işçilerin sendikalaşma oranı yüzde 61,6 iken bu oran kadın işçiler için sadece yüzde 35,7.

15-24 yaş grubundaki 65 bin 367 işçinin yalnızca 18 bin 429’u sendika üyesi.

Geçen yıl genel işler işkolunda çalışan 125 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

KAMUYA BÜTÇE ŞART

DİSK/Genel-İş Sendikası, konuya ilişkin taleplerini de şöyle sıraladı: ‘‘Kamu harcamalarına ayrılan pay artırılmalı; artan nüfus ve büyüyen hizmet ihtiyaçları doğrultusunda kamu istihdamı güçlendirilmelidir. Kamu hizmetlerinde taşeronluk tamamen sonlandırılmalı, tüm alt işveren uygulamaları kadroya alınarak kamusal istihdam tekleştirilmelidir. Kamuda sözleşmeli, geçici ve güvencesiz istihdam biçimleri yerine, tüm çalışanlar için kadrolu, güvenceli ve sürekli istihdam esas alınmalıdır. Belediyelerde çalışan işçiler için koruyucu ve önleyici iş sağlığı ve güvenliği önlemleri eksiksiz uygulanmalı; riskli birimlerde çalışan işçiler için ek güvenlik ve sağlık protokolleri geliştirilmelidir. Belediye ve kamu kurumlarında çalışan işçiler için insanca yaşayabilecek düzeyde yoksulluk sınırını esas alan ücret politikaları

benimsenmelidir.’’