İşçilerin tazminatını ödemedi, 35 milyon liralık yalısına haciz geldi

Bahadır İnşaatı’ın yaptığı Katar Doha’da bulunan Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesindeki işçiler, tazminatsız bir şekilde işten çıkartıldı.

İşçilerin şikayeti üzerine Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, Sadıkoğlu Yalısı’nın icra edilmesine karar verdi.

İŞÇİLERİ HACİZ İŞLEMİ BAŞLATTI

Sabah'tan Oğuzhan Uysal’ın haberine göre, işçilerin avukatı ve polis, Bebek’teki Sadıkoğlu Yalısı'na gideren haciz işlemlerini başlattı. Yalı, yediemin olarak Mine Bahadır’a bırakıldı.

Ancak yalı ve içindeki antika eşyalar işçilerin alacakları karşılığında haczedilecek.

"İŞÇİLER HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE İŞTEN ÇIKARILDI"

İşçilerin avukatı Melisa Sütlübulak, müvekkillerinin Türkiye’den Katar’a Al Udeid Hava Üssü inşaatı için götürüldüğünü belirterek, “İşçiler hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldı ve tazminatları ödenmedi. Hak kayıplarının önlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için hukuki sürecin takipçisiyiz” dedi.

Bahadır İnşaat’ın Türkiye, Karadağ ve Katar’da birçok inşaat projesi yürüttüğü, şirketin askeri tesisler, endüstriyel tesisler, sağlık yapıları ve altyapı projelerinde faaliyet gösterdiği biliniyor.