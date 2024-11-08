İşçilerle beraber duran sendika kazandı: Emsal kazanım örgütlülükle geldi

Melisa AY

Asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala zam tartışmaları sürerken işyerlerindeki toplu iş sözleşmesi süreçleri de devam ediyor. Pek çok işkolundan işçiler, örgütlü oldukları sendikalarla TİS görüşmelerinde kazanım elde edebilmek için bir arada mücadele ediyor. Bunlardan biri de Çemaş Döküm. Fabrikada TİS görüşmeleri, işçilerin tam onayıyla sona erdi. İşçiler, ücret zammı ile sosyal haklarda da iyileşme elde etti. Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu fabrikada işçiler de sendika da sözleşme sürecinde bir arada durmanın önemine dikkat çekiyor.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), Çemaş Döküm fabrikasında toplu iş sözleşmesi masasından örnek bir sözleşmeyle kalktı. Kırşehir’de bulunan Işıklar Holding’e bağlı Çemaş Döküm'de örgütlü mücadele kazanım getirdi. İmzalanan toplu iş sözleşmesi (TİS) ile Çemaş işçilerinin maaşları yüzde 93 oranında zamlandı. 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayacak yeni TİS'e göre fabrikada mevcut ücret ortalaması net 65 bin 91 lira oldu.

TİS ile net ücretler 58.527 TL ile 102.000 TL arasına yükseldi. İşçiler, ikinci altı ayda enflasyon artı 5 puan, üçüncü altı ayda enflasyon artı 5 puan ve üçüncü altı ayda enflasyon artı 3 puan oranında zam alacak.

İşçilerin sosyal haklarında da yeni sözleşme ile ortalama yüzde 102 artış sağlandı. Kurban Bayramı ödeneği, yüzde 136 arttı. İşverenin yılda 4 kez verdiği erzak yardımının ödenme sıklığı, her ay ödenecek biçimde arttı. Sosyal hakların her biri, yıllık olarak değil ücret zamları gibi 6 aylık dönemlerde artacak.

Pek çok işyeri için emsal niteliği taşıyan TİS'ten, 600 işçi faydalanacak. İşçiler, TİS sonuçlarını memnuniyetle karşıladı.

SENDİKAYA BU YAKIŞIR

İşyeri temsilcisi metal işçisi Vedat Kurt, TİS'in başarısının örgütlü mücadeleden geldiğini vurguladı. Kurt, fabrikadaki her bir işçinin süreç boyunca sendika ile ortak hareket ettiğini anlatarak "Ailelerimiz dahi bu süreçte fikir beyan etti. İşçilerin istediğini kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Sendikamız, yönetici ve üyeleriyle her adımda ortak hareket etti. Kazanım da bu beraberlikten geldi" dedi.

TİS sürecinin, 6'ncı oturumda tamamlandığını hatırlatan Kurt, "Süreç boyunca fabrikadaki her işçi ile tek tek görüşüldü. Tüm vardiyaları, gece gündüz gezdik. İşçi ne dediyse o oldu. İşçilerin haklarını ve taleplerini gözetmek zaten sendikanın sorumluluğu. Sendikamıza da, DİSK'e de yakışan zaten budur, aksi değil" diye konuştu.

İŞÇİNİN DEDİĞİ OLDU

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, asgari ücret görüşmelerinin yaklaştığı dönemde imzalanan TİS'in önemli olduğunu ifade etti. İktidarın emek düşmanı politikalarının reel ücretlerde de düşüş getirdiğini hatırlatan Atar, "Sermayenin Orta Vadeli Program ile korunup kollandığı, IMF reçetelerinin açıktan açığa dayatıldığı böylesi bir dönemde ücretlerde gerçek bir artış ve sosyal haklarda iyileşmeyi imza altına alan sözleşmeyi kritik ve önemli bir başarı olarak görüyoruz" dedi. Atar, asgari ücret görüşmelerinde de sendikaların işçilerin taleplerine ses olması gerektiğini belirtti.

Atar, "Elde ettiğimiz kazanımın diğer sendikalara da ışık tutmasını, yol gösterici olmasını umuyoruz. Bizim kazanımımızın yolu işçiyle birebir konuşmakla inşa edildi. Bizim sendikacılık geleneğimizde de önemli olan işçinin onayının alınmasıdır. TİS için zaten bu olmazsa olmaz konuydu. İşçilerin tamamı, şartların hepsini onayladı. Fabrikada ortak talepler yükseldi, biz de sendika olarak işçilerle bir arada durduk. Son sözü yine işçi söyledi" dedi.

Çemaş'ta verilen örgütlü mücadelenin sendikalara örnek olması gerektiğini söyleyen Atar, "Örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde bu şekilde mücadele etmeyi uygun görüyoruz. İşçilerle sendikanın bir arada kararlı şekilde yürüttüğü süreçler kazanımla sonuçlanabilir. Sendikaların nasıl hareket etmesi gerektiğine, mücadeleyi nasıl sürdüreceğine örnek olmasını umuyoruz. Yakında asgari ücret zammı için masaya oturacak sendikalara, işçilerin mücadele ettiği tüm işyerlerinde her işkolundan sendikaya, yakında pazarlık masasına oturacak kamu emekçilerinin sendikalarına emsal olmasını diliyoruz" dedi.