İşçinin Anayasal hakkı bir kez daha ihlal edildi

Emek Servisi

Kayseri’de faaliyet gösteren, uluslararası tekstil devlerine iplik üretimi yapılan Almer Tekstil’de Türk-İş’e bağlı TEKSİF’te örgütlenen işçilerden 16’sı ‘küçülme’ gerekçesiyle işten çıkarıldı. Evrensel’e insanca ve onurlu bir yaşam için sendikalaştıklarını anlatan Almer Tekstil işçileri, patronun türlü bahanelerle sendikalaşma haklarını engellediğini söyledi.

İşçiler, fabrikada çalışmaya devam eden mesai arkadaşlarına seslenerek ‘Birlik olalım, ekmeğimiz büyüsün’ dedi. Kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı sendikalı olduklarını söyleyen bir Almer Tekstil işçisi şunları söyledi:

“Uzun süredir asgari ücret ile çalışıyoruz. Dünyaca ünlü markalara üretim yapıyoruz ama elimize geçen ücret yaşamımızı insanca sürdürmeye yetmiyor. Kayseri’deki tekstil fabrikalarında en düşük ücret Almer Tekstil’de veriliyor. Geçinemediğimizi bildirmek üzere gruplar halinde yönetimle görüşmeler yaptık. Bizleri oyaladılar, biz de sendikalaşma fikrini düşündük. TEKSİF’te örgütlenme sürecimiz böyle başladı. Patronlar örgütlü hareket ediyor. İşçi niye etmesin? Sendikalaşmak anayasal hak değil mi?”