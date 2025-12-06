İşçinin cebinden 2,116 trilyon lira çalındı

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), yüksek enflasyon ve artan vergi yükünün işçi ücretleri üzerindeki etkisini ortaya koyan Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nu yayımladı.

DİSK-AR'ın raporuna göre, yılın ilk 11 ayında enflasyon ve vergilerin işçi ücretlerine toplam faturası 2 trilyon 116 milyar TL oldu.

Asgari ücretin yıl başına kıyasla alım gücü 15 bin 500 TL’ye gerilerken, sözleşme görüşmelerinin sürdüğü MESS grubunda ortalama ücretli bir işçinin ücretinin yüzde 42,1’i vergi kesinti ve enflasyon ile geri alındı.

Hesaplamalara göre, ortalama bir işçinin ücretinde 11 aylık süreçte birikimli vergi ve enflasyon kaybı toplam 124 bin 835 TL olarak gerçekleşti.

Sadece kasımda ortalama ücretli bir çalışanın enflasyon ve vergiler kaynaklı aylık kaybı 18 bin 690 TL'yi buldu. Yıl içinde vergi dilimlerinin yükselmesi ve enflasyonun etkisiyle, ortalama brüt ücretin reel değeri Kasım ayında 24 bin 759 TL'ye kadar geriledi.

Bu veriler, ortalama işçi ücretlerinin yarısından fazlasının vergi, kesinti ve enflasyon sebebiyle işçinin cebine girmeden yok olduğunu gösteriyor.

Asgari ücrete Temmuz 2025'te ara zam yapılmamasının etkileri bir kez daha ortaya kondu. Asgari ücrete yıl ortasında artış yapılmaması nedeniyle enflasyon kaynaklı kayıplar derinleşti.

Kasım 2025 itibarıyla asgari ücretlinin sadece enflasyondan kaynaklı aylık alım gücü kaybı en az 6 bin 574 TL olarak hesaplandı.

Kesintiler sonrası 22 bin 105 TL olan net asgari ücretin reel alım gücü, enflasyon etkisi arındırıldığında kasım ayında 15 bin 531 TL seviyesine düştü.

Yılın başından kasım ayına kadar olan süreç bir bütün olarak değerlendirildiğinde, asgari ücretlinin vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle yaşadığı toplam birikimli kayıp 85 bin 351 TL'ye ulaştı.

Asgari ücretin erime oranı yüzde 30'a ulaştı.