İşçinin cebinden 607 milyar TL uçtu

TÜİK’in Nisan ayı için açıkladığı verilerle enflasyon son 6 ayın rekorunu kırarak aylık yüzde 4,18 yıllık ise yüzde 32,37 olarak kaydedildi. Açıklanan enflasyona verilerinin ardından Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) yayımladığı “Ücret Kayıpları İzleme Raporu”, yüksek enflasyon ile vergi ve kesintileriyle işçi ücretlerinde yaşanan kaybı ortaya koydu.

Rapora göre, 2026’nın ilk dört ayında sigortalı işçilerin ücretlerinde oluşan toplam enflasyon ve vergi kaybı 2025’in ilk dört ayında yüzde 42,9 artarak 607 milyar 153 milyon TL’ye ulaştı. Ortalama işçi ücretinin kesintiler hariç enflasyon ve vergi kaybı 12 bin 751 olurken, işçiler Nisan ayının en az 11 gününü vergi ve enflasyona çalıştı.

Raporda, yüksek enflasyonun yanı sıra gelir vergisi sistemi ve ücretlerden yapılan kesintilerin çalışanların harcanabilir gelirini hızla erittiği vurgulandı. Hesaplamaların yaklaşık 16,6 milyon sigortalı işçiyi kapsadığı belirtildi.

ENFLASYON VE VERGİNİN FATURASI BÜYÜDÜ

DİSK-AR’ın hesaplamalarına göre yılın ilk dört ayında yalnızca enflasyon nedeniyle oluşan toplam kayıp 310 milyar 879 milyon TL oldu. Gelir ve damga vergilerinden kaynaklanan toplam kayıp ise 296 milyar 273 milyon TL olarak hesaplandı. Böylece 2025’in ilk dört ayında 424,8 milyar TL olarak hesaplanan toplam kayıp, 2026’nın aynı döneminde 607,2 milyar TL’ye yükseldi.

Raporda, “Enflasyon işçi sınıfını yoksullaştıran bir emme basma tulumbadır. İşçilerden alıp zenginlere kaynak aktarmaktadır” ifadelerine yer verildi.

DİSK-AR, vergi sistemindeki yapı nedeniyle ücretlerin daha yılın ilk aylarında üst vergi dilimlerine girdiğine dikkat çekerek, gelir vergisi yükünün ücretliler üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

ORTALAMA İŞÇİNİN KAYBI 22 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Rapora göre Ocak-Nisan 2026 döneminde ortalama işçi ücreti brüt 63 bin 598 TL olarak esas alındı. Bu ücrette vergi ve kesinti yükü nisan ayında 14 bin 981 TL’ye ulaştı. Dört aylık yüzde 14,64’lük enflasyonun etkisiyle ücrette ayrıca 7 bin 310 TL’lik kayıp meydana geldi. Böylece toplam kayıp 22 bin 290 TL oldu.

Aynı hesaplamaya göre ortalama işçi ücretinin vergi ve enflasyon kaynaklı bireysel kaybı 12 bin 751 TL olarak gerçekleşti.

DÖRT BİN TL’LİK ENFLASYON KAYBI

Raporda asgari ücrette yaşanan erimeye de geniş yer verildi. 2026 yılı için belirlenen brüt 33 bin 30 TL’lik asgari ücretin, SGK ve işsizlik sigortası primi kesintilerinin ardından net 28 bin 76 TL’ye gerilediği belirtildi.

Dört aylık resmi enflasyonun ardından net asgari ücrette 4 bin 110 TL’lik kayıp oluştuğu belirtilen raporda, reel net asgari ücretin 23 bin 965 TL’ye gerilediği ifade edildi. Toplam kesinti ve enflasyon kaybı ise 9 bin 65 TL olarak hesaplandı.

Raporda, “2026’nın dördüncü ayında asgari ücretin yüzde 27,4’ü kesinti ve enflasyon sebebiyle eridi” denildi.

ÜCRET YÜKSELDİKÇE KAYIPLAR ARTTI

Raporda, ücret seviyesi arttıkça çalışanların daha hızlı biçimde üst vergi dilimlerine girdiği ve bu nedenle vergi yükünün büyüdüğü ifade edildi. Asgari ücretin 1,5 katı düzeyindeki ücretlerde toplam kayıp 15 bin 502 TL olurken, asgari ücretin 2 katı seviyesinde çalışan bir işçinin kaybı 23 bin 415 TL’ye ulaştı.

Asgari ücretin 2,5 katı düzeyindeki ücretlerde toplam kayıp 31 bin 371 TL olarak hesaplanırken, asgari ücretin 3 katı seviyesindeki ücretlerde kayıp 38 bin 407 TL’ye çıktı.