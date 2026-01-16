İşçinin sabrı taştı

Emek Servisi

Metal işçileri MESS'in sefalet dayatmasına boyun eğmiyor. Birleşik Metal-İş'te örgütlü 11 bin işçi dün 43 fabrikada 5'inci kez 3'er saat iş bıraktı. Metal işçileri fabrikaları eylem alanına çevirerek sloganlarla taleplerini haykırdı. İşçiler, "MESS şaşırma, sabrımızı taşırma" ve "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları ile fabrikalarda yürüdü.

Metal işçileri MESS’in son teklifinden de sonuç çıkmaması üzerine iş bıraktı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Metal işçileri MESS’in sefalet dayatmasına boyun eğmiyor" denildi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine metal işçilerinin eylemleri sürüyor.

MESS’in geçtiğimiz günlerde yaptığı yüzde 18 oranındaki teklifi "sefalet ücreti" olarak nitelendiren yaklaşık 11 bin işçi için Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada şunlara yer verildi: "Metal işçileri MESS'in sefalet dayatmasına boyun eğmiyor! MESS dayatmalarına karşı bugün beşinci kez, her vardiyada birer saat üretimden gelen gücünü kullanıyor. 43 fabrikada 11 bine yakın üyemiz coşkulu sloganlar eşliğinde yürüyüş ve eylemler gerçekleştiriyor, MESS'in sefalet zammı tekliflerini protesto ediyor, bir kez daha haklı taleplerini yükseltiyor."

Bursa'da da Türk Metal üyesi Grammer işçileri eylemdeydi. Sendikanın Osmangazi Şube Başkanı Erdinç Sazbiçer, eylemde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bizi görmezden gelirseniz üretimden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanırız. Biz üretmezsek siz kazanamazsınız, kârlarınıza kâr katamazsınız, ihracat şampiyonu olamazsınız. Zafer direnen metal emekçisinin olacak, zafer er ya da geç bizim olacak."