İşçinin sağlığı uzmanlarına sorulmayacak!

HABER MERKEZİ

Ulusal İş Sağlığı Konseyinin bileşiminde, uzun yıllardır konseyde yer alan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) bu kez yer almadı. Buna karşılık, Kartalkaya katliamı nedeniyle yargılanmaları talep edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) temsilcileri konseyde bulunuyor.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İşçi Sağlığı Güvenliği ve TMMOB İşçi Sağlığı Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı Bedri Tekin meslek örgütlerinin konseyden çıkartılmasına tepki gösterdi.

TMMOB VE TTB KOMİSYONDAN DIŞLANDI

Tekin, yeni düzenlemeyi, ”İşçi sağlığı ve güvenliği alanında söylediklerimiz hep haklı çıktı. İktidarınız döneminde iş cinayetleri arttı, Vedat Işıkhan’ın bakanlığı döneminde ölümler rekor seviyeye ulaştı” ifadelerini kullandı.

Tekin, ”İş kazalarının sorumluluğu sadece işverenlerde değil, doğru politikalar üretmeyen ve denetim yapmayan bakanlığın da üzerinde. Kartalkaya Katliamı’nda bakanlık yetkililerinin yargılanmasına izin vermediniz, ancak iş yeriyle sözleşmesi bile olmayan iş güvenliği uzmanları 26 yıl 6 ay hapis cezasıyla yargılanıyor” diyerek eleştirilerini sıraladı.

Tekin, “Nereye kadar? Ölümler sürecek mi? Nereye kadar güneşi balçıkla sıvamaya çalışacaksınız? ” şeklinde konuştu.

Ulusal İş Sağlığı Konseyi, 155 ve 161 sayılı ILO sözleşmeleri doğrultusunda 2005’te kuruldu. Ancak, 2 Temmuz 2018’de KHK ile kaldırılmıştı. Konsey, iş sağlığı politikalarının belirlenmesinde kritik bir rol oynarken, TMMOB ve TTB gibi meslek örgütlerinin katılımıyla çok sesli bir yapıya sahipti.